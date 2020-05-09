كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرض وزارة الصحة الإسرائيلية لهجمات قرصنة إلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، لهجمات قرصنة إلكترونية طالت النظام الإلكترونى الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأكدت مصادر إسرائيلية، أن الهجمات طالت الأنظمة الإلكترونية لعدة مستشفيات ومعاهد بحثية ونظام فحص كورونا، مشيرة إلى أن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 16444 حالة، و245 حالة وفاة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ إجراءات المرحلة الرابعة في خطة عودة الحياة الطبيعية ورفع القيود التي فرضها في وقت سابق، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار انتشاره.