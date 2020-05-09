كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرض وزارة الصحة الإسرائيلية لهجمات قرصنة إلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرضت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، لهجمات قرصنة إلكترونية طالت النظام الإلكترونى الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وأكدت مصادر إسرائيلية، أن الهجمات طالت الأنظمة الإلكترونية لعدة مستشفيات ومعاهد بحثية ونظام فحص كورونا، مشيرة إلى أن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".
وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 16444 حالة، و245 حالة وفاة.
وبدأ الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ إجراءات المرحلة الرابعة في خطة عودة الحياة الطبيعية ورفع القيود التي فرضها في وقت سابق، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار انتشاره.
ويذكر أن كشف تقرير لشبكة فوكس نيوز الأميركية، الخميس، أن إيران شنت هجومًا إلكترونيًا ضد البنية التحتية للمياه الإسرائيلية الشهر الماضي.
ونقلت الشبكة عن مصادر في وزارة الطاقة الأميركية - بحسب ما نقل موقع يديعوت أحرونوت - فإن إيران استخدمت خوادم أميركية لشن هجوم إلكتروني على مرافق المياه والصرف الصحي في إسرائيل.
وقال مسؤول في الوزارة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية نفسها وحلفاءها من أي هجمات، رافضًا الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الهجوم، لكنه أشار لوجود تحقيق في ظروفه.
وكانت يديعوت كشفت الأسبوع الماضي عن تعرض سلسلة منشآت إسرائيلية لهجوم الكتروني، دون معرفة فيما إذا تم الاستيلاء على أنظمة التشغيل حينه، أو تعطلت عمليات الضخ.
وصدرت عندما وقعت الحادثة تعليمات لشركات المياه والصرف الصحي بالتصرف الفوري بتغيير كلمات المرور لتشغيل المرافق.
ووقعت الحادثة يومي الجمعة والسبت (24 إلى 25 ابريل)، قبل أن يتم السيطرة عليه مجددًا. بحسب يديعوت