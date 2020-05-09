رئيس مجلس الأمة الكويتي يعزي بوفاة طبيب مصري بفيروس كورونا

قدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، خالص التعازي في وفاة الطبيب المصرى طارق مخيمر الذى توفي جراء إصابته بفيروس كورونا أمس الجمعة.

وقال الغانم: " خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة أحد الأبطال البواسل الذي عمل بكل جِد وإخلاص وتفان ٍفي الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الطبيب المصري الدكتور طارق حسين مخيمر الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بالفيروس. اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهته، كشف إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر، أن الطبيب الراحل من أبناء مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، شمال العاصمة المصرية القاهرة، مشدداً على أنه "كان أحد الأطباء الناجحين في تخصصه".

وكما نشر وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، أعلن فيها وفاة الطبيب المصري طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في "مستشفى زين"، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

من جانبه، قال محمد مجدي مخيمر نجل شقيق الطبيب الراحل، إن عمه يبلغ من العمر 62 عاماً وكان يعمل في الكويت منذ 25 عاماً.

وأضاف أن عمّه أصيب قبل 12 يوماً بفيروس كورونا، وقد اشتدت حدة الأعراض عليه فدخل في عزلٍ قبل 10 أيام، وبعدها بيومين أدخِل إلى العناية المركزة، لكن حالته تدهورت ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الجمعة.

وأضاف أنه تم عزل أسرة الطبيب والمخالطين له منذ رصد إصابته، كما خضع الجميع للفحوصات اللازمة والتي أتت نتائجها سلبية.

من جهته، قال محمد طارق، نجل الطبيب المقيم معه في الكويت، إنه سيتم دفن جثمان والده صباح غد في الكويت وسط إجراءات احترازية ووقائية.