كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 72 وفاة و 1340 إصابة بـ كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 72 وفاة و 1340 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم.

ويذكر أن أعلنت وزیرة الصحة الفلسطینیة مي الكیلة، الیوم الثلاثاء، عن تسجیل 6 إصابات جدیدة بفیروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفید - 19"، ليرتفع الحصیلة الإجمالية للإصابات إلى 538 حالة، موضحة أن الإصابات الجدیدة بینها 4 حالات لمخالطي مصاب في بلدة السموع قرب الخلیل، وحالتان في منطقة الطور داخل مدینة القدس.

وأضافت الكيلة: أن "من بین المصابین 3 أطفال"، ولفتت إلى تسجیل 25 حالة تعاف جدیدة لمصابین في بیت لحم ورام الله والخلیل وضواحي القدس، لیرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168، مؤكدة على أن الحالة الصحیة لجمیع المصابین مستقرة، وأنه لا توجد أي حالة داخل العنایة المكثفة.