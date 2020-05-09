أكثر من 9000 مخالط مراقبون وبؤر اجتماعية وصناعية تُخلِّف المزيد من الإصابات بكورونا

كشفت وزارة الصحة، عصر اليوم السبت، عن مستجدات الحالة الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة، حتى الساعة الرابعة من زوال اليون.

وأكد محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، أن 82 بالمائة من الحالات الجديدة، التي تم اكتشافاها، جاءت في إطار تتبع المخالطين، والذين يوجد أكثر من 9 آلاف منهم تحت المراقبة حاليا، فيما وصل إجمالي من تم تتبعهم منذ البداية إلى 34 ألف حالة.

وتم تسجيل 199 حالة إضافية تم تأكيد إصابتها اليوم، ليرتفع المجموع إلى 5910 حالة مؤكدة، وهي الحالات التي تم اكتشافها في حالة صحية مبكرة.

وأكد اليوبي أن الحالات المؤكد الجديدة، تم تسجيلها أساسا بجهات فاس مكناس، ثم جهات طنجة والرباط والدار البيضاء سطات، وسوس ماسة وردعة.

وأشار اليوبي، إلى أن 53 بالمائة من المصابين بكورونا ذكورا و47 بالمائة نساء، و2 بالمائة فقط في حالة حرجة، فيما 89 بالمائة ليست لديها أية أعراض.

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وتحدث اليوبي عن استمرار اكشاف بؤر اجتماعية أو صناعية، وذلك ما يسبب عدم تسجيل انخفاض في أعداد المصابين.

كما سجل تعافي137 بين المصابين بفيرس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2461 حالة شفاء، فيما بلغت نسبة التعافي 40.6 بالمائة.

ولم تسجل الوزارة حالات وفاة جديدة من ضمن المرضى المصابين بالفيروس، ليستقر إجمالي عدد الضحايا في 186 حالة وفاة، وتصبح نسبة الفتك 3.1 بالمائة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.