عاجل ..199 حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة.. الحصيلة ترتفع إلى 5910

أعلنت وزارة الصحة، عصر اليوم السبت، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوته الصحفية اليوم، إنه تم تسجيل 199 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 5910 حالة.

وسجلت الحالات الجديدة أساسا بجهة فاس مكناس بالدرجة الأولى، ثم جهتي مراكش آسفي والشمال بدرجة أقل، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات..

وتم استبعاد 2989 حالة، ليصل مجموع الحالات المستبعدة 57149 حالة، منذ ظهور الوباء بالمغرب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.