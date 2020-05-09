أمن البيضاء يوقف 3 أشخاص لاحتجاز قاصر وهتك عرضها والمطالبة بفدية 5000 درهم

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك العرض والاحتجاز والمطالبة بفدية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن والدة القاصر، كانت قد تقدمت ببلاغ للبحث لفائدة العائلة بعد تغيب ابنتها البالغة من العمر 17 سنة عن بيت الأسرة الكائن بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة سيدي بنور، وذلك قبل أن تتوصل لاحقا باتصال هاتفي من أحد المشتبه فيهم، الذي ادعى أنه يحتجزها وطالبها بفدية مالية قدرها 5000 درهم، مقابل إخلاء سبيل الفتاة القاصر.

وأضاف البلاغ، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بكل من مدينتي الدار البيضاء والدروة، وذلك قبل أن يتم تحديد مكان الفتاة المصرح باختفائها والعثور عليها وتسليمها لولية أمرها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، حسب البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.