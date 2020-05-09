مراكش آسفي .. 25 إصابة جديدة بعاصمة الجهة والوباء يعود إلى الصويرة

كشفت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة مراكش آسفي، صباح اليوم السبت، عن إرتفاع حصيلة الإصابات بفيرس كورونا المستجد إلى 1173 حالة، منها 741 حالة تماثلت للشفاء بنسبة 63 بالمائة، فيما لازالت 382 حالة قيد العلاج.

وتركزت أعداد المصابين في عاصمة الجهة، مراكش، التي سجلت 25 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 857 حالة، كما سجلت 9 حالات شفاء بإجمالي 487 حالة، فيما لازال 328 شخصا قيد العلاج.

أما إقليم الرحامنة، ثاني الأقاليم تضررا، فسجلت به حالتا إصابة جديدتين بإجمالي 232 حالة، فيما شفيت حالتان جديدتا ليتمكن من بلوغ 200 حالة شفاء، فيما لازال 30 شخصا قيد العلاج.

أما إقليم الصويرة، وبعد أسابيع من إعلان خلوه من المصابين، بعد تعافي شخص ووفاة آخر، فقد أعلنت المديرية تسجيل حالتين جديدتين.

Advertisements

وبإقليم الحوز سجلت حالتا إصابة جديتان ليرتفع إجمالي المصابين إلى 49 لازال منهم 15 حالة قيد العلاج. وبإقليم شيشاوة لم تسجل إصابات جديدة حيث لازال 6 أشخاص قيد العلاج، فيما أعلن سابقا عن شفاء 17 حالة.

وبإقليم السراغنة لازال شخص واحد قيد العلاج، مقابل شفاء 4 آخرين. أما إقليم اليوسفية فلم تسجل به إية حالة إصابة مؤكدة، بالمقابل شفيت الحالة الوحيدة المؤكدة بإقليم آسفي.

جدير بالذكر أن الجهة لم تسجل أي وفيات جديدة بين المصابين بالفيروس منذ الرابع من ماي الجاري. وبلغ إجماليها 50 حالة موزعة بين عمالة مراكش (42) وإقليمي الحوز (3) والرحامنة (2)، وحالة وفاة واحدة بكل من أقاليم شيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة.