إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مسيرة كفر قدوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار والرصاص المعدني المُغّلف بالمطاط على مسيرة كفر قدوم الأسبوعيّة المناهضة للاحتلال.
وأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات جرت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية.
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، إن "مواجهات اندلعت في القرية عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.
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