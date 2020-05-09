مدرسة قحاوش في أم الفحم: عودة الطلاب بعد عيد الفطر بقرار من الأهالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة قحاوش الابتدائية في مدينة أم الفحم، اليوم السبت، الامتناع عن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة يوم غد، الأحد، بناء على قرار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وذلك بعد أن أظهر استطلاع رأي أولياء أمور الطلاب معارضتهم لهذه الخطوة.

وأكدت اللجنة في بيانها "عدم إرجاء الطلبة إلى مقاعد الدراسة غدًا الأحد، وذلك بعد استبيان تم توزيعه على الأهالي، وأظهر الاستبيان أن غالبية الأهالي تعارض عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. كما أجمعت لجنة أولياء أمور الطلاب إلى إرجاع الطلبة حتى نهاية عيد الفطر".

وجاء في بيان اللحنة أنه "في ظل قرار سكرتارية اللجنة القطرية بعودة طلابنا إلى مقاعد الدراسة بالرغم من عدم زوال جائحة كورونا، قمنا أعضاء لجنة أولياء الأمور بالتداول ومناقشة الإمكانيات المتاحة لعودة طلابنا إلى مقاعد الدراسة".

وتابع البيان "بعد إجراء استبيان لأهالي طلاب مدرسة قحاوش والذي أظهرت نتائجه أن أغلبية أهالي الطلاب تعارض إرجاع الطلاب إلى مقاعد الدراسة، تقرر عدم إرجاع الطلاب إلى المدرسة ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى نهاية عيد الفطر السعيد".

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وأوضحت اللجنة أن قراراها جاء في ظل "الغموض المحيط بآلية عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وخاصة في كيفية التعامل مع أطفال في سنواتهم الأولى حيث لا تتجاوز أعمارهم تسع سنوات".

كما لفتت اللجنة إلى "الآراء المتفاوتة من الخبراء والأطباء بالنسبة لضمان عدم تعرض طلابنا لهذا الفيروس والخطر القائم بإرجاعهم لمقاعد الدراسة". وأوضحت اللجنة في بيانها أن القرار جاء "حرصا منا على سلامة طلابنا وذويهم وطاقم التدريس والإدارة".

وعليه، تابع البيان، فإن "لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة قحاوش تطلب من الأهالي الالتزام بقرار لجنة أولياء الأمور في عدم إعادة الطلاب لمقاعد الدراسة ابتداء من يوم غد الأحد وحتى نهاية عطلة عيد الفطر السعيد وبعدها سيقوم أعضاء اللجنة بتقييم الوضع واتخاذ القرار الذي يتناسب مع التطورات".