'رايتس ووتش': السعودية تحتجز أميراً بارزاً بمعزل عن العالم

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن السلطات السعودية احتجزت مؤخرا الأمير فيصل بن عبد الله، "بمعزل عن العالم".



وأضافت أن "مكان الأمير فيصل ووضعه غير معلومين"، لافتة إلى أن "مصدرا قال إن الأمير فيصل لم ينتقد علنا السلطات منذ اعتقاله في ديسمبر 2017، وأن أفراد الأسرة قلقون على صحته لأنه يعاني من مرض القلب". وقالت المنظمة التي مقرها الولايات المتحدة نقلا عن مصدر على صلة بالعائلة المالكة، إن "قوات الأمن احتجزت الأمير فيصل بن عبد الله، وهو نجل العاهل الراحل الملك عبد الله، في 27 مارس عندما كان في حجر صحي ذاتي بسبب جائحة كورونا في مجمع عائلي شمال شرقي العاصمة الرياض".وأضافت أن "مكان الأمير فيصل ووضعه غير معلومين"، لافتة إلى أن "مصدرا قال إن الأمير فيصل لم ينتقد علنا السلطات منذ اعتقاله في ديسمبر 2017، وأن أفراد الأسرة قلقون على صحته لأنه يعاني من مرض القلب".

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