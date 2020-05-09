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الصحة تعلن تسجيل 76 اصابة جديدة وشفاء 41 مصاباً من كورونا في العراق

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اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 76 اصابة جديدة وشفاء 41 مصاباً من في العراق، مؤكدة وفاة ثلاث مصابين بالفايروس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٧٦) إصابة في العراق موزعة بين، بغداد/ الرصافة: ٢٥، بغداد/ الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ١٩، ميسان: ١، البصرة: ١٧، واسط: ١، انبار: ٢، صلاح الدين: ١".

 

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل ٤١ حالة شفاء، وكما يلي، بغداد/ الكرخ: ١١، النجف: ٢، البصرة : ٨، بابل: ٤، اربيل: ٥، كركوك: ١، المثنى: ٩، صلاح الدين: ١"، مؤكداً أن "الوفيات بلغت ٣ حالات؛ حالة في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب، وحالة في ديالى".

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ولفت البيان الى أن "مجموع الإصابات بلغ ٢٦٧٩، ومجموع الوفيات: ١٠٧، ومجموع حالات الشفاء: ١٧٠٢، والراقدين الكلي: ٨٧٠".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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