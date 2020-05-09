الصحة تعلن تسجيل 76 اصابة جديدة وشفاء 41 مصاباً من كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 76 اصابة جديدة وشفاء 41 مصاباً من كورونا في العراق، مؤكدة وفاة ثلاث مصابين بالفايروس.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٧٦) إصابة في العراق موزعة بين، بغداد/ الرصافة: ٢٥، بغداد/ الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ١٩، ميسان: ١، البصرة: ١٧، واسط: ١، انبار: ٢، صلاح الدين: ١".
وأضاف البيان أنه "تم تسجيل ٤١ حالة شفاء، وكما يلي، بغداد/ الكرخ: ١١، النجف: ٢، البصرة : ٨، بابل: ٤، اربيل: ٥، كركوك: ١، المثنى: ٩، صلاح الدين: ١"، مؤكداً أن "الوفيات بلغت ٣ حالات؛ حالة في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب، وحالة في ديالى".
ولفت البيان الى أن "مجموع الإصابات بلغ ٢٦٧٩، ومجموع الوفيات: ١٠٧، ومجموع حالات الشفاء: ١٧٠٢، والراقدين الكلي: ٨٧٠".
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