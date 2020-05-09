إدارة الزوراء تعرب عن املها في نجاح درجال وحسين بمهمتهما الجديدة

رياضة 2020-05-09 | 17:51 1,073 مشاهدة اعرب نادي الزوراء الرياضي، عن امله في نجاح النجم الدولي السابق عدنان درجال وناصر حسين، بمهمتهما الجديدة بعد تسلم الأول منصب وزير الشباب والرياضة والثاني منصب وزير النقل. وذكر النادي في بين تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي باحر التهاني والتبريكات الى الكابتن عدنان درجال بمناسبة تسنمه وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الجديدة كل الموفقية والنجاح للكابتن عدنان في مهمته لتحقيق تطلعات الشباب العراقي لبناء مؤسسات شبابيه تخدم قطاع الرياضة والشباب". Advertisements وأضاف النادي أن "الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، تتقدم باحر التهاني والتبريكات الى ناصر حسين بمناسبة تسلمه منصب وزير النقل في الحكومة الجديدة نسئل الله ان يوفقه في خدمة عراقنا الحبيب".



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