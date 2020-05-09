صحة واسط تسجل اصابة جديدة بفايروس كورونا

وقالت صحة واسط في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة لرجل عمره خمسين سنة".

وأضاف البيان أن "الاصابة سجلت في منطقة الخاجية بمدينة الكوت".