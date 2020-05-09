اعلنت دائرة صحة واسط، السبت، عن تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا.
وقالت صحة واسط في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة لرجل عمره خمسين سنة".
وأضاف البيان أن "الاصابة سجلت في منطقة الخاجية بمدينة الكوت".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة واسط تسجل اصابة جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.