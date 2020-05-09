شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 سجل الأردن، السبت، 14 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 522 حالة.

Advertisements وأعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أن الحالات الجديدة تشمل 6 حالات لسائقين، وحالة لدبلوماسي أوروبي قادم من الخارج، و7 لمخالطي سائق منطقة الخناصري، بالإضافة إلى إصابة دبلوماسي أجنبي. ولفت الوزير الأردني إلى شفاء حالتين من مصابي فيروس كورونا.

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