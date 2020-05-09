وزير الإعلام الأردني: المرحلة الثانية من إعادة الطلبة للبلاد تبدأ يوم غد الأحد

أشار وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إلى أن "المرحلة الثانية من عملية إعادة الطلبة الأردنيين من الخارج ستنطلق يوم غد الأحد"، لافتًا إلى أن "رئيس الوزراء ​عمر الرزاز​ ترأس اجتماعا لخلية أزمة كورونا، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لبحث مستجدات التعامل مع الوباء".

وشدد العضايلة على أن "الاجتماع ناقش إطلاق المرحلة الثانية من إعادة الطلاب والمواطنين الأردنيين من دول الخارج، وأنها ستشمل 16 رحلة إلى أماكن مختلفة من العالم"، منوّهًا بأن "أولى الرحلات ستكون في الـ 15 من أيار الحالي".

كما أوضح أن "المجلس ناقش أيضا آلية عودة موظفي ​القطاع العام​ للعمل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وفق معايير واضحة للسلامة العامة والوقاية، وبما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين، سواء في مواقع تقديم الخدمة أو عن بعد"، منوّهًا بأن "​الحكومة​ ستصدر دليلًا إرشاديًا يوضح جميع هذه المعايير".