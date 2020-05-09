السلطات البريطانية تسجل 346 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​السلطات البريطانية​ تسجيل 346 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 31587 حالة وفاة.

وكانت وسائل إعلام بريطانية أشارت في وقت سابق، إلى أنه "سيتم حجز جميع الوافدين إلى ​المملكة المتحدة​، بما في ذلك البريطانيين العائدين، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين وسيواجهون غرامة قدرها 1000 ​جنيه إسترليني​، أو الترحيل إذا فشلوا في القيام بذلك في ظل خطط دراماتيكية يمكن أن تعلق فعليًا السفر الأجنبي طوال فترة أزمة فيروسات التاجية".

كما أوضحت أنه "سيتم تنفيذ هذه الخطوة اعتبارًا من حزيران المقبل، على الرغم من أن حكومة ​بوريس جونسون​ واجهت على الفور أسئلة اليوم السبت حول كيفية عملها ومن سيتم تصنيفها على أنهم عمال رئيسيون وبالتالي سيتم إعفاؤهم من المتطلبات"..