رئيس الوزراء العراقي: من أولوياتنا تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات

أكد رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​ أنه "من أولويات هذه الحكومة، تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات"، مؤكدًا دعمه "لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي تعتبر شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة".

ولفت الكاظمي، خلال أولى جلسات المجلس، إلى أن "قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة إلى فرصة وأمل".

بالتوازي، قرر ​مجلس الوزراء​ تخويل الكاظمي ووزير المالية صلاحية إطلاق معاشات المتقاعدين، وإلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم "97" لسنة 2020 بشأن إيقاف التمويل، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل ​العجز المالي​ لعام 2020، وإحالته إلى ​مجلس النواب​ استنادا لأحكام المواد الدستورية.

كما قرر الطلب من البرلمان استكمال التصويت على ​قانون الانتخابات​ الجديد وإرساله إلى ​رئاسة الجمهورية​ لغرض إدخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها.