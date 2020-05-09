حاكم نيويورك: تسجيل 226 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ ​أندرو كومو​ تسجيل 226 حالة وفاة جديدة في الولاية جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت كومو إلى أنه "بشكل مأساوي، توفى ثلاثة شباب من نيويورك بسبب ما قد يكون مرضًا مرتبطًا بـ "كوفيد 19" لدى الأطفال"، منوّهًا بأن "هذا المرض له أعراض مشابهة لمرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامة".

كما أفاد بأن "​وزارة الصحة​ تقوم بالتحقيق، وسوف يتم تقديم التحديثات"، حاثًّا الوالدين على اليقظة رغم ندرة الموضوع. وأكد أن "السلطات اختبرت 1300 عامل ترانزيت في منطقة نيويورك بحثًا عن الأجسام المضادة، ووجدت معدل إيجابي بنسبة 14.2%".

وأوضح كومو أن "السلطات ستواصل توسيع اختبار الأجسام المضادة لرصد وتقييم معدل الإصابة"، مشيرًا إلى أن "عمالنا الأساسيون قدموا الكثير لنا، وعلينا أن نبحث عنهم أيضًا".