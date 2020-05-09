أفادت معلومات لقناة الـ OTV بأن "القاضية ​غادة عون​ و​فرع المعلومات​ يتواجدون الان في المنشآت النفطية في هذه الأثناء بعد موافقة وزير ​الطاقة​ وذلك للاطلاع عن كثب على المستندات والملفات الموجودة لاستكمال التحقيق في قضية ​الفيول​ المغشوش".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: القاضية عون وفرع المعلومات موجودون في المنشآت النفطية لاستكمال التحقيق في قضية الفيول المغشوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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