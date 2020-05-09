"جائزة الأكاديمية العربية" تطلق الموسم السادس من "أسبوع اللغة العربية"

تُطلق "​جائزة الأكاديمية العربية​" وعبر برنامج "إِمتحانات 2020" على "Mariam TV"، من الاثنين 11 أَيار الحالي إِلى السبت 16 أيار، "أُسبوع اللغة العربية" – الموسم السادس من المباريات الإبداعية والمخصص هذه السنة، لمتعلمي الصفين الأَساسيين التاسع والثامن.

تهدف هذه الخطوة التي تأتي بعد قرار وزير التربية ​طارق المجذوب​ إلغاء ​الشهادة المتوسطة​ إستثنائيًا، إلى التعويض عن المساعي التي بذلها متعلمو البريفيه، ولم تفضِ إِلى حصولهم على الشهادة الرسمية بسبب الظُّروف الراهنة البالغة التعقيد.

وفي المقابل، وعملا بقرار ​مجلس الوزراء​ القاضي بـ "إعادة فتح الجامعات وصفوف الشهادات في المرحلة الرابعة ابتداء من 25 أَيار الجاري"، يقرر "Mariam TV" الاستمرار في عرض الحصص التعلمية العائدة إِلى صفي البريفيه والثانوي الثالث بفروعه الأَربعة، حتَّى إِجراء الامتحانات، وإِنجاز السنة الدراسية بالنسبة إِلى الأَساسي التَّاسع، ووفق البرنامج المعمول به الآن.

وأما بالنسبة إِلى الطلبات الحرة، التي قررت الوزارة عدم إِلغائها، فستكون لمتعلميها المعنيين حصة أَيضا ضمن برنامج "امتحانات 2020".