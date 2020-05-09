حسن: هناك 8 حالات إصابة بفيروس كورونا سيعلن عنها غداً

سأل ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني: "هل التعبئة العامة محترمة من المجتمع ال​لبنان​ي المقيم قبل مطالبة المغتربين بالإلتزام"، لافتاً إلى أن "الحركة طبيعية وحتى الآن هناك 8 ​حالات​ سوف يتم الإعلان عنها غداً"، مشيراً إلى أنه في نهاية الاسبوع المنصرم كان لبنان يسجل ما بين صفر و3 حالات، بينما تم تسجيل اليوم 11 حالة: 4 أسماء من العسكريين و7 أسماء من المدنيين المخالطين.

وأكد حسن أنه "طرح على وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ طرح فكرة، بالإتفاق مع رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، فكرة إقفال البلد 48 ساعة لإجراء مسح ميداني في المناطق التي سجلت فيها حالات"، مشيراً إلى أن "الأمر يعود إلى الحكومة، لكن هذا الإجراء قد يكون ضرورياً لأن ​الأمن​ الصحي والإجتماعي اليوم أهم من أي إعتبار آخر".

ورداً على سؤال، كشف وزير الصحة العامة أنه سيعمل على ضم حليب الإطفال ما فوق ​السنة​ إلى حدود 3 سنوات إلى اللائحة التي تصدر عن الوزارة، قائلاً: "يكفي إبتزاز للمواطنين".