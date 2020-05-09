سأل وزير الصحة حمد حسن، في حديث تلفزيوني: "هل التعبئة العامة محترمة من المجتمع اللبناني المقيم قبل مطالبة المغتربين بالإلتزام"، لافتاً إلى أن "الحركة طبيعية وحتى الآن هناك 8 حالات سوف يتم الإعلان عنها غداً"، مشيراً إلى أنه في نهاية الاسبوع المنصرم كان لبنان يسجل ما بين صفر و3 حالات، بينما تم تسجيل اليوم 11 حالة: 4 أسماء من العسكريين و7 أسماء من المدنيين المخالطين.
وأكد حسن أنه "طرح على وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي طرح فكرة، بالإتفاق مع رئيس الحكومة حسان دياب، فكرة إقفال البلد 48 ساعة لإجراء مسح ميداني في المناطق التي سجلت فيها حالات"، مشيراً إلى أن "الأمر يعود إلى الحكومة، لكن هذا الإجراء قد يكون ضرورياً لأن الأمن الصحي والإجتماعي اليوم أهم من أي إعتبار آخر".
ورداً على سؤال، كشف وزير الصحة العامة أنه سيعمل على ضم حليب الإطفال ما فوق السنة إلى حدود 3 سنوات إلى اللائحة التي تصدر عن الوزارة، قائلاً: "يكفي إبتزاز للمواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن: هناك 8 حالات إصابة بفيروس كورونا سيعلن عنها غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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