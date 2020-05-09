شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعقيم وتطهير مقر النقابة العامة للمحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ وفد من المتخصصين، حملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين، بشارع رمسيس، اليوم السبت، جاء ذلك عقب تواصل النقيب رجائي عطية، مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، فى هذا الشأن، كما سيتم تحديد موعد لتعقيم مقار النقابات الفرعية بالتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كان رجائى عطية نقيب المحامين، قد اكد من قبل أنه اتصل بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تطهير مقرات النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات، مضيفا أن وزيرة الصحة وافقت، وأصدرت تعليماتها الفورية بإجراء التطهير للمقرات المذكورة.

كان رجائى عطية نقيب المحامين قد اعلن من قبل عن موافقة وزير التموين على منح بطاقة تموين لكل محام لا بطاقة له وغير مدون على حساب بطاقة أخرى، مضيفا أن النقابة تتلقى طلبات استخراج بطاقات التموين مشفوعة بالبيانات الكاملة لاستخراج بطاقة تموين لكل منهم وفقا لهذه الضوابط من وزارة التموين. ووجه رجائى عطية نقيب المحامين، رسالة للمحامين بشأن تجديد بروتوكول القيمة المضافة جاء فيها :" أرجو أن تطمئنوا فيما يتصل ببروتوكول ضريبة القيمة المضافة، وهو ما كانت أوراقه قد اخفيت عني، ولكني أبلغت بأن وزير المالية سيلتقي بي خلال 48 ساعة لتجديد البروتوكول".

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