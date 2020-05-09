شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية : الأعلى للجامعات تعهد بحل كافة المشاكل المصاحبة لإلغاء الامتحانات التحريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى، أن اللجنة استعرضت معوقات وتوابع إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية للكليات العلمية والنظرية بالجامعات واستبدالها بالكترونية أو أبحاث مع الوزارة خلال الأسبوع الماضى.

وشددت عضو مجلس النواب أنه تم نقل صوت الشكاوى التي تلقتها اللجنة وأعضائها بشأن ما قررته الجامعة في إجراء أبحاث لسنوات نقل أو امتحانات تكنولوجية.

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ولفتت إلى أن إجراء نظام الأبحاث والتعامل من خلال الانترنت سيكون به مشكلة ترتبط بكليات الساعات المعتمدة وما نصت عليه اللائحة الخاصة بهم بعدد ساعات محددة فى الدراسة أو فى الدرجات التي ترتبط بالحضور حتي لا يكون هناك ضرر بالطالب، موضحة أن ممثلي مجلس الأعلي للجامعات أكدت أنه تم تشكيل لحنة لدراسة جميع هذه المشاكل المصاحبة لقرار الأعلي للجامعات في عدم إجراء امتحانات تحريرية وتوابعها فيما يخص أثرها على الأعوام القادمة أو علي الوافدين.

وكان قد قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهره أن الجامعة مستمرة فى استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد حتى يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020 لكل الفرق الدراسية، مضيفًا أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التى استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التى استوفاها الطلاب، مشيراً إلى استمرار الجامعة فى بث المحاضرات إلكترونيا والتواصل الالكترونى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكافة الطرق والوسائل المتاحة