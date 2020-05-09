تمكنت الوحدة المتنقلة للجمارك بأكادير مساء أمس، الجمعة، من إحباط عملية تهريب كمية هامة من مخدر الشيرا، والقنب الهندي، إضافة إلى كمية من مادة التبغ المهرب.
وعلم اليوم، السبت، لدى مصدر من المديرية الجهوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير، أن عناصر الوحدة المتنقلة، تمكنوا خلال هذه العملية من حجز 650 كلغ من القنب الهندي، و180 كلغ من مخدر الشيرا، و 146 كلغ من التبغ المهرب.
وأوضح المصدر، أنه تم خلال هذه العملية أيضا حجز سيارة خفيفة، وسيارة أخرى لنقل البضائع، كانت مسخرة في نقل المخدرات المحجوزة.
وقد تم فتح بحث للإحاطة بظروف وملابسات هذه العملية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر جمارك أكادير تحبط محاولة تهريب 976 كيلوغراما من الشيرا والحشيش والتبغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.