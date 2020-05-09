غوغل وفيسبوك تؤجلان عودة الموظفين إلى مكاتبهما إلى 2021

سيواصل غالبية الموظفين في “غوغل” وفيسبوك” العمل من منازلهم حتى نهاية السنة مع أن المجموعتين ستعيدان فتح مكاتبهما خلال الصيف وفقا لتطور انتشار وباء كوفيد-19.

وقال سوندار بيشاي رئيس مجلس إدارة “ألفابت”، الشركة الأم ل”غوغل”، لموظفيه الذين يصل عددهم إلى 100 ألف إنهم سيعملون من منزلهم على الأرجح حتى نهاية السنة على ما أفادت معلومات أكدتها “غوغل”.

وتوجه بيشاي إلى الموظفين الخميس خلال جمعية عمومية أسبوعية عبر الانترنت. وأوضح أن الأشخاص الذين يحتاجون العودة إلى المكتب يمكنهم ذلك في يونيو أو يوليوز مع تطبيق إجراءات السلامة.

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن “فيسبوك” تعتمد النهج نفسه، وتنوي شبكة التواصل الاجتماعي العالمية إعادة فتح مكاتبها اعتبارا من السادس من يوليوز لكن يمكن لكل الموظفين الراغبين بذلك مواصلة العمل من منازلهم حتى 2021.

وكانت “فيسبوك” توظف 45 ألف شخص نهاية العام 2019 (يضاف إليهم آلاف العاملين لدى شركات متعاقدة معها من الباطن). وهي تنوي توظيف عشرة آلاف شخص إضافي لتسريع تطوير منتجاتها وخدماتها لا سيما تلك المتكيفة مع التباعد الاجتماعي.

وسبق لرئيس مجلس إدارة “فيسبوك” مارك زاكربرغ أن أعلن الشهر الماضي أن شركته لن تنظم أي تجمعات تزيد عن خمسين شخصا قبل يوليوز 2021 على أقرب تقدير.