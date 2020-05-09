يظهر أن جهة الشمال تتقدم نحو المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى جهات المغرب، بعد تسجيلها خلال 18 ساعة الأخيرة، 32 إصابة جديدة، بـ”كوفيد19″.
وبلغ مجموع الاصابات على مستوى الجهة الشمالية 873، ما يمثل نسبة 14.33 في المائة من مجموع الإصابات المسجلة على المستوى الوطني.
وبحسب مصادر طبية، فإن الارتفاع الأخير الذي شهدته الجهة، راجع إلى تزايد عدد الإصابات بعمالة طنجة بوثيرة متسارعة، إذ سجلت خلال 24 ساعة الماضية 58 إصابة، من أصل 61 حالة تم تسجيلها على مستوى الجهة.
وظهرت الإصابات الجديدة المسجلة، بعمالة طنجة، في البؤر الصناعية والعائلية، خصوصا في بعض المناطق التي سجلت خروقات في إجراءات الحجر الصحي، من بينها، بئر الشيفا، وحي صدام، مسنانة، طنجة البالية، والمغوغة.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد الإصابات بجهة الشمال يرتفع إلى 873 حالة خلال 18 ساعة بسبب البؤر الصناعية والعائلية بطنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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