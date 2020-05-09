الرجاء البيضاوي يُعلن خفض أجر المدرب السلامي وطاقمه الفني بنسبة %50

أعلن نادي الرجاء الرياضي، أنه تفعيلاً لتوصيات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد توصل إلى اتفاق مع أعضاء طاقمه الفني، يقضي بخفض أجورهم بنسبة 50 بالمئة.
وقال فريق الرجاء في بلاغ له، أنه تفعيلا لتوصات الاتحاد الدولي لكرة القدم والجامعة المغربية، المتعلقة بآتار وباء فيروس كورونا، توصل نادي الرجاء الرياضي والطاقم التقني للفريق الأول، إلى اتفاق يقضي بخفض أجور الطاقم بنسبة %50.
وتقدم الرجاء، بالشكر لأعضاء الطاقم التدريبي، بعد تفهم الوضع المالي للنادي، والذي تأثر جراء أزمة كورونا، وأيضا لإنخراط الطاقم في الحملة التضامنية التي نظمها النادي للسماهة في صندوق مواجهة وباء كوفيد-19.
وكانت الجامعة الملكية لكرة القدم، عقدت الخميس الماضي، اجتماعًا وجهت فيه للأندية توصية بدراسة سبل تخفيض أجور اللاعبين والمدربين.
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