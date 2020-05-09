إقليم العرائش.. نسبة المتعافين من “كوفيد19” يصل إلى 42% من مجموع المصابين.. والوفيات مستقرة

بلغ إجمالي المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في إقليم العرائش، إلى حدود اليوم السبت، 56 حالة، بعد تسجيل 9 حالات شفاء جديدة خلال 18 ساعة الأخيرة، بنسبة 42 في المائة من مجموع المصابين على مستوى الإقليم، فيما اسقر عدد الوفيات في حالتين.

وكشف مصدر طبي مسؤول لـ”اليوم 24″، أن المتعافين الجدد من الفيروس التاجي، يتوزعون على 7 حالات بالقصر الكبير، وحالتين بالعرائش.

كما سجل الإقليم خلال 18 ساعة الأخيرة، 5 حالات جديدة بـ”كوفيد19″ من المخالطين لعاملة تصبير السمك، موزعين على مديني العرائش، والقصر الكبير، ليرتفع المجموع إلى 134 حالة.

وأوضح المصدر ذاته، أن كل الحالات المسجلة على مستوى الإقليم في وضعية صحية مستقرة، كما أنه تم تسجيل صفر حالة بوحدة الإنعاش في مستشفى للامريم بالعرائش.