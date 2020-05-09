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شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 9 مايو 2020
سجل الأردن، السبت، 14 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 522 حالة.
وأعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أن الحالات الجديدة تشمل 6 حالات لسائقين، وحالة لدبلوماسي أوروبي قادم من الخارج، و7 لمخالطي سائق منطقة الخناصري، بالإضافة إلى إصابة دبلوماسي أجنبي.
ولفت الوزير الأردني إلى شفاء حالتين من مصابي فيروس كورونا.
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