- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوماً حاداً على الإخوان الارهابية وأعوانهم ويكشفون الحقائق والان مع التفاصيل
السبت 9 مايو 2020
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، مجاذيب الإخوان الارهابية.
وقال رواد السوشيال ميديا: "طبعا الاخوان ومريدينهم مابيقروش حاجة عن قضية المخرج المصري شادي حبش والتطورات بتاعتها".
وأوضح رواد المواقع: "شادي كان بيشرب الكحول في العبوات الخاصة بالكحول اللي بيتصرف ويتباع في الصيدليات.. وعلى فكرة لما كان بيحب يعمل دماغ عشان ينسى الحبس كان بيحط الكحول على البيسبيب عشان يسكر".
وأكد رواد السوشيال: "ودي حقائق للي مش فاهم .. حتى زمايله اللي كانو بيسكروا معان في الزنزانة اعترفوا عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوماً حاداً على الإخوان الارهابية وأعوانهم ويكشفون الحقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.