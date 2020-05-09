محافظ حضرموت: نكثف الجهود لمواجهه أي طارئ صحي لحماية مواطنينا (صور)

السبت 9 مايو 2020

تفقد محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، سير أعمال استكمال الترتيبات النهائية للمستشفى العسكري الميداني، بلواء الريان، التابع للمنطقة العسكرية الثانية، في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.



حيث وجه المحافظ "البحسني" بسرعة استكمال الترتيبات اللازمة للمستشفى الميداني، وتجهيزه بما يلزم؛ لمواجهة أي طارئ صحي قد يحدث، واعداً بأن السلطة المحلية بالمحافظة ستبذل جهود كبيرة من أجل الارتقاء بالجانب الصحي، ورفع مستوى الجاهزية للتصدي لأية عوارض صحية قد تنجم عن جائحة فايروس كورونا (كوفيد 19).

وتبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى العسكري الميداني نحو 200 سرير قابلة للزيادة؛ وذلك لضمان استيعاب المستشفى لمرضى كورونا من العسكريين أو المدنيين حتى –إن تطلب الأمر-، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم؛ وهو الأمر الذي أنشئ المستشفى لأجله بصورة عاجلة.

المستشفى تم تزويده بالتجهيزات الطبية الضرورية؛ من أجهزة تنفس اصطناعي، واسطوانات الأكسجين، وأجهزة الفحص المخبري، وجهاز متحرك للأشعة السينية، وسيارات إسعاف.

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كان في استقبال المحافظ –خلال زيارته التفقدية- أركان لواء الريان العقيد أحمد صالح العامري، بينما رافق المحافظ رئيس شعبة الأشغال العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد حسين جازع.