شاهد.. البحسني يتفقد سير العمل بالتجهيزات النهائية  للمستشفى العسكري في المكلا

السبت 9 مايو 2020

تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، المستشفى العسكري بمنطقة خلف في مدينة المكلا، ، الذي تم تجهيزه بصورة عاجلة، ضمن خطة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية لمواجهة وباء فايروس كورونا (كوفيد 19) الذي ضرب دول العالم.



واطلع المحافظ " البحسني" على سير العمل في التجهيزات النهائية للمستشفى في مرحلتة الأولى، حيث تبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى العسكري من 85 إلى 100 سرير ترقيد قابلة للزيادة المستقبلية، و20 سرير خاص بالعناية المركزة، مجهزين بكافة الأجهزة الطبية؛ من أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، وغيرها من الأجهزة الضرورية للعناية المركزة.

كذلك زودت المستشفى بأجهزة فحص مخبرية، وجهاز أشعة سينية؛ وصل البعض منها إلى المستشفى، بينما ستصل بقية الأجهزة في وقت قريب للمستشفى العسكري.

المحافظ "البحسني" قال –خلال زيارته التفقدية- أن المستشفى يعد إنجازاً عظيماً؛ في حضرموت لخدمة منتسبي السلك العسكري والأمني والمواطنين ، وسيُدعم المستشفى بأجهزة حديثة ومتطورة ؛ حتى يُقدم رعاية طبية متقدمة للمرضى.

كما أعلن المحافظ "البحسني" عن قرب افتتاح المستشفى العسكري، ليكون هو الأول بحضرموت، والانتهاء من المرحلة الأولى منه؛ والذي يعد لبنه نحو إنشاء مستشفى عسكري ضخم وكبير على مستوى حضرموت؛ ليستفيد منه كافة المواطنين.

رافق المحافظ "البحسني" خلال زيارته عدد من القادة العسكريين والضباط بالمنطقة العسكرية الثانية.

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