اخبار العالم

لبنان تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 13 إصابة بفيروس المستجد لمقيمين ووافدين. وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 11 إصابة من المقيمين و2 من الوافدين ليصل إجمالي الإصابات إلى 809 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا