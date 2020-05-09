شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهرين.. ظهور نتائج تجربة عقار «الملاريا» في مكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

ذكر تقرير إخباري أن نتائج تجارب استخدام عقار لعلاج الملاريا يوصف بأنه وسيلة محتملة في الكفاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تكون جاهزة في يوليو.

قال فاس ناراسيمهان الرئيس التنفيذي بشركة "نوفارتس" إن الشركة تتوقع تقديم النتائج من دراسة أمريكية لعقار "هيدروكسيكلوروكوين" في ذلك الشهر وكذلك عقارين آخرين يتم تجربة فعاليتهما ضد الفيروس، وهما "إيلاريس" و"جاكافي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين آخرين تبنوا عقار هيدروكسيكلوروكوين بعدما ظهر العقار كونه واعدا في دراسة صغيرة وغير تقليدية في فرنسا. كما أن هذا العقار بين عدد من العلاجات المحتملة التي يتم بحثها في مختلف أنحاء العالم.