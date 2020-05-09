القوة الجوية يفتح ابوابه امام اسطورة الصقور

اكد نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي بان ابواب النادي مفتوحة للنجم السابق اكرم عمانوئيل وتحت اي منصب.

وقال الزيدي في بيان أن "اللاعب السابق اكرم عمانوئيل قدم لكرة الصقور الكثير وافرح جمهوره وساهم بشكل كبير في احراز لقب الدوري مرتين وبطولة الكاس مرتين وكاس السوبر وبطولة اندية النخبة والعديد من الالقاب في فترة التسعينيات الامر الذي يحتم على ادارة النادي رد الدين له وهو مرحب به في اي منصب سواء كان اداريا او فنيا".



واوضح نائب رئيس النادي أن "اكرم عمانوئيل المتواجد حاليا في استراليا بامكانه التواجد في اروقة النادي والاختيار العمل الذي يليق باسمه كنجم ادخل الفرحة على جمهور الصقور في مناسبات عديدة".