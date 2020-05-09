رسمياً.. اول إصابة لبرشلونة بعد العودة الى التدريبات

رياضة 2020-05-09 | 17:36 2,032 مشاهدة أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا عاجلًا يُعلن من خلاله إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، صامويل أومتيتي، بعد العودة إلى التدريبات الفردية يوم أمس، الجمعة. وبدأ برشلونة تدريباته بعد خضوع جميع لاعبيه لفحوصات فيروس كورونا ، والتي جاءت جميعها سلبية وفقًا للبروتوكول الطبي المحدد من طرف الاتحاد الإسباني لكرة القدم. ولكن النادي الكتالوني نشر منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أومتيتي مصاب في ساقه اليمنى.



وبالتالي، يخضع أومتيتي لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات القليلة المقبلة لمتابعة حالته ومعرفة مدى قدرته على المشاركة في الحصص التدريبة المقبلة. وبالتالي، يخضع أومتيتي لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات القليلة المقبلة لمتابعة حالته ومعرفة مدى قدرته على المشاركة في الحصص التدريبة المقبلة. الجدير بالذكر أنّه لا توجد أي إصابات أخرى بالفريق سوى عثمان ديمبلي والذي من المفترض عودته في شهر أكتوبر المقبل بحسب التقارير الإخبارية.



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