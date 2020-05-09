علاوي يحذر من 'تسويف' مطلب تعديل الدستور

حذر زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي، السبت، من "تسويف" مطلب تعديل الدستور، معتبراً إياه من مطالب الاصلاح التي نادى بها ممثلو الشعب في التظاهرات المليونية.

وقال علاوي في تغريدة له على توتير، إن "تعديل الدستور من مطالب الاصلاح التي نادى بها ممثلو شعبنا في التظاهرات المليونية، وحل تفسير بدعة الكتلة الاكبر التي فُسرت بحسب الاهواء والمصالح ابتداءً من عام 2010 حتى الآن".

وأضاف "‫نحذر من تسويف هذا المطلب وغيره، كمسألة المحكمة الخاصة العلنية والانتخابات المبكرة وغيرها من مطالب الشعب العراقي".