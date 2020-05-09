اخبار العالم

الكاظمي يؤكد للسفير الايراني حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع بلاده ودول الجوار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، للسفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع إيران.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الوزراء استقبل، بمكتبه في القصر الحكومي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيرج مسجدي".

وأشار الكاظمي بحسب البيان، إلى "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للارهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".


من جهته، هنأ مسجدي الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يؤكد للسفير الايراني حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع بلاده ودول الجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا