الكاظمي يؤكد للسفير الايراني حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع بلاده ودول الجوار

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الوزراء استقبل، بمكتبه في القصر الحكومي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيرج مسجدي".

وأشار الكاظمي بحسب البيان، إلى "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للارهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".



من جهته، هنأ مسجدي الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.