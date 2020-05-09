الكاظمي يؤكد للسفير الايراني حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع بلاده ودول الجوار

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، للسفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع إيران.
وأشار الكاظمي بحسب البيان، إلى "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للارهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".
من جهته، هنأ مسجدي الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.
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