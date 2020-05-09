الكاظمي للسفير الاميركي: العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، للسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات.
وشدد الكاظمي بحسب البيان، على "ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الارهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر"، مؤكداً أن "العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة او صديقة".
من جهته، هنأ تولر الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، مؤكدا استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، خصوصا الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.
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