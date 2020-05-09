خليه الازمة في النجف تقرر عدم استقبال اي زائر بسبب كورونا

قررت خلية الازمة في النجف، السبت، عدم استقبال اي زائر بمناسبة استشهاد الإمام علي وعيد الفطر بسبب فايروس كورونا.
وقال محافظ النجف لؤي الياسري خلال مؤتمر صحافي تابعته الخليج 365، إن "خلية الازمة خلال اجتماعها اليوم تقرر الاعتذار من كل الزائرين الذين يرومون زيارة النجف خلال مناسبة استشهاد الإمام علي عليه السلام وكذلك في عيد الفطر المبارك وسنمنع اي زائر".
وأضاف أن "الوضع صحيح استقر وليس لدينا حالات الإصابة ولكن الازمة ما زالت موجودة وسنمدد منذ اليوم فترة السماح من السابعة مساء إلى الثامنة".
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