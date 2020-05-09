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شفاء خمسة مصابين من فايروس كورونا في اربيل

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أعلنت دائرة صحة محافظة اربيل، السبت، عن تسجيل خمس حالات شفاء من فيروس في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل خمس حالات شفاء من فيروس كورونا في محافظة اربيل".

وأضافت أن "عدد المتعافين ارتفع إلى ١٩٤ من أصل ٢١٣ حالة شفاء".

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