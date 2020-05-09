صحة الانبار تعلن تسجيل اصابتين بفايروس كورونا

وقالت صحة المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل اصابة طالب كان في مصر بفايروس كورونا عمره ٢٤ سنة وتم استلامه من قبل دائرة صحة الانبار بسيطرة الصقور ونقله الى الحجر مباشرة"، مشيرة الى أنه "لم يلامس احد وحالته الصحية جيدة جدا ولا يوجد اي اعراض عليه".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل اصابة شخص آخر من اهالي الخالدية قادم من الهند عمره ٣٤ سنة يعمل مترجم وتم استلامه من قبل دائرة صحة الانبار في سيطرة الصقور ونقله الى الحجر".