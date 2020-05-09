نائب مصري لـ"الخليج 365": كرمان أداة قطر وتركيا لضرب استقرار المنطقة

قال النائب جون طلعت عضو البرلمان المصري، إن الإخوانية توكل كرمان أداة قطر وتركيا لضرب وزعزعة استقرار المنطقة، منتقدا تعيينها بمجلس حكماء فيسبوك.

ودعا عضو مجلس النواب المصري، البرلمانيين العرب، السبت، إلى تحرك جماعي عاجل تحت مظلة البرلمان العربي للاعتراض على تعيين الإخوانية توكل كرمان ضمن مجلس مراقبة محتوى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال النائب جون طلعت لـ"الخليج 365" إن دعوته تستهدف اتخاذ موقف عربي موحد، "تعبيرا عن رفض الشعوب العربية لإشراف الإخوانية توكل كرمان على مراقبة المحتوى الخاص بمواقع تواصل اجتماعي".

ووصف الأمر بأنه "أكبر خطر لاسيما أن كرمان شخصية تحمل العداء للدول العربية وارتبط اسمها بعمليات التخريب بالمنطقة".

وتابع طلعت أن "كرمان إحدى الأدوات التي يستخدمها حلف قطر - تركيا، لتنفيذ مخططاتهم لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وبالتالي وجودها سيكون لتصفية الحسابات لا أكثر".

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وكشف طلعت لـ"الخليج 365" عن أنه أجرى تواصلات مكثقة مع بقية البرلمانيين العرب، الذين أبدوا انزعاجهم من ذلك القرار، مؤيدين ضرورة التحرك الجماعي سواء على الصعيد الشعبي أو الحكومي.

وأوضح النائب المصري أن البرلمانيين العرب بصدد إصدار بيانات رفض لهذه الخطوة، كما أنهم يسعون للتواصل مع إدارة فبسبوك للتعبير عن موقفهم.

وفي وقت سابق، أصدر البرلماني المصري جون طلعت بيانا، دعا فيه نظرائه البرلمانيين بالتحرك العاجل لمولجهة قرار تعيين كرمان في هذا المنصب، واصفا هذه الخطوة بالمستفزة لجموع الشعب العربي.

وأكد جون، في بيانه، أنه لا يخفى على أحد حجم الكراهية والحقد الذي تكنه توكل كرمان لمصر ولدول محور الاعتدال في العالم العربي، وبالتالي فإن وجودها في هذا الكيان يبعث برسالة سلبية للغاية للمواطن العربي قبل الحكومات لأن المواطن كان هو المتضرر الأول من التحركات الهدامة التي استهدفت تدمير كيان الدولة الوطنية في المنطقة.

وأثار اختيار شركة "فيسبوك" بعض الشخصيات الداعمة للإرهاب وتنظيم الإخوان الإرهابي ضمن مجلس مراقبة المحتوى الخاص بالموقع، ومنهم اليمنية توكل كرمان، موجة غضب رواد التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا هاشتاقات ترفض قرار "فيسبوك" ومنها: "أرفض توكل كرمان في مجلس حكماء فيسبوك"، و"أرفض مجلس حكماء فيسبوك".

ويشرف مجلس الإشراف العالمي على محتوى ما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هو أول هيئة لإدارة محتوى الإنترنت من نوعها، بعدما أنفقت شركة "فيسبوك" حوالي 130 مليون دولار على المجلس، والذي سيعمل على تقديم مراجعة مستقلة لقرارات الإشراف على المحتوى.