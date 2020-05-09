بريطانيا تستقبل 16 طفلا من مخيمات لجوء يونانية الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الهجرة اليونانية، السبت، أن 16 طفلا مهاجرا بدون مرافقين سيصلون بريطانيا، الاثنين، بعد إجلاؤهم من مخيمات في جزر يونانية تقع في بحر أيجة.



وقالت الوزارة إن 31 مهاجرا آخرين، من المقرر أن يتم لم شملهم بأسرهم في بريطانيا، سيكونوا على متن نفس الطائرة من أثينا إلى لندن.

وكانت اليونان تعرضت لانتقادات بسبب الاكتظاظ الشديد في بعض مخيمات اللجوء بها.

والشهر الماضي، استقبلت لوكسمبورج وألمانيا 12 و47 قاصرا بدون مرافقين على التوالي. ومن المقرر أن تتجه طائرة أخرى إلى سويسرا على متنها 22 قاصرا الأسبوع المقبل.

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ويعتزم الاتحاد الأوروبي إيواء نحو 1600 قاصر بدون مرافقين من المخيمات المكتظة في الدول الأعضاء.

وحاليا هناك نحو 38 ألف شخص، 98% منهم ذكور، في 5 مخيمات رئيسية لطالبي اللجوء والمهاجرين في الجزر الواقعة شرق بحر أيجة، وهذا العدد أعلى كثيرا من قدرتها الاستيعابية، وقدرت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 36% منهم قصر.

وتواصل تركيا ابتزاز أوروبا بملف اللاجئين وهددت اليونان مجدداً على لسان وزير داخليتها في مؤتمر صحفي بمدينة ألازيغ شرق تركيا، بأن "عدد المهاجرين الذين دخلوا اليونان بلغ أكثر من 143 ألف شخص، وهذه مجرد بداية، شاهدوا ماذا سيحدث بعد اليوم. ما جرى حتى اليوم ليس شيئاً".

وأوضح صويلو أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لا يملك القدرة على السيطرة على تدفق طالبي اللجوء، وذلك رداً على تصريحات الأخير أن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا قبل أربع سنوات لكبح تدفع المهاجرين "صار ميتاً الآن".