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رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوماً حاداً على الإخوان الارهابية وأعوانهم ويكشفون الحقائق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوماً حاداً على الإخوان الارهابية وأعوانهم ويكشفون الحقائق

متابعات_ الخليج 365

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، مجاذيب الإخوان الارهابية.

 

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وقال رواد السوشيال ميديا: "طبعا الاخوان ومريدينهم مابيقروش حاجة عن قضية المخرج المصري شادي حبش والتطورات بتاعتها".

 

وأوضح رواد المواقع: "شادي كان بيشرب الكحول في العبوات الخاصة بالكحول اللي بيتصرف ويتباع في الصيدليات.. وعلى فكرة لما كان بيحب يعمل دماغ عشان ينسى الحبس كان بيحط الكحول على البيسبيب عشان يسكر".

 

وأكد رواد السوشيال: "ودي حقائق للي مش فاهم .. حتى زمايله اللي كانو بيسكروا معان في الزنزانة اعترفوا عليه".

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