بلاغ عاجل للنائب العام يطالب بضبط وإحضار الصحفي الكويتي مبارك البغيلي

ذكرت وسال إعلامية أن أحد المحامين تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الصحفى الكويتي مبارك البغيلي.

وأفادت صحيفة "الوفد" بأن المحامي طالب في بلاغ بضبط واحضار الصحفي الكويتي وإحالته للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد إساءته المتعمدة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، والتطاول على الشعب المصري بألفاظ يعاقب عليها القانون، والتحريض ضد المواطنين المصريين المتواجدين في دولة الكويت.

وطالب المحامي في بلاغه ايضاً بإدراج الصحفي الكويتي على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه حال وصوله للأراضي المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهه اليه.

واستند المحامي في بلاغه إلى التصريحات التي كتبها البغيلي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث تطاول فيها على مصر وشعبها وحرض على استخدام العنف ضد المصريين الموجوديين في الكويت، كما وصفهم بأوصاف غير لائقة.

واتهم البلاغ الصحفي الكويتي بتعمده الاساءة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال تصريحاته العنصرية، مشيراً الى أن المقدم ضده البلاغ والمعروف بانتماؤه لجماعة الاخوان الارهابية منذ وقت طويل يتلقى تعليمات من قيادات التنظيم الارهابي للاساءة لمصر ومؤسساتها وقياداتها والتطاول عليها، والتحريض ضدها لتشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية.

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وأضاف البلاغ أن البغيلي يتلقى تمويلات مالية مشبوهة لارتكاب تلك الجرائم في حق الدولة المصرية ومواطنيها، وأن تصريحاته آثارت استهجان الرأى العام لتطاوله على مصر وقياداتها والتحريض ضدها .

والشهر الماضي، حاول البغيلي إشعال فتنة بين الشعبين الكويتي والمصري مستخدماً أزمة فيروس كورونا العالمية سلاحاً لذلك، حيث كتب تغريدة عبر حسابه على تويتر متمنياً فيها أن يتفشي فيروس كورونا فى مصر ويتحول لبؤرة كما هو الوضع فى الصين وإيطاليا وأمريكا.

وبالنظر إلى ما يفعله مبارك البغيلى ومتابعته لـ فيروس كورونا فى البلاد العربية وخصوصا مصر، فإننا نجد أنه يستخدم حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لـ بث أكاذيب لا أساس لها من الصحة بالحديث مرارا وتكرارا أن مصر يوجد بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، هذا إلى جانب ادعائه زورا وبهتانا بوجود حالات وفاة.

فتراه دائمًا حاقدًا ومسيئًا لمصر على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".. يهاجم جميع المصريين المقيمين في بلده الكويت ويطالب بطردهم خارج حدود بلاده، ويحاول الوقيعة بين الأشقاء العرب وأحداث فتنة.

الصحفي مبارك البغيلي.. أسم تعود على سماعه المصريين في الفترة الماضية وحتى الآن بسبب تطاوله المعتاد على مصر وعلى شعبها.

يسعى البغيلي لتشويه الدولة المصرية والوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد القومي المصري وبالأمن القومي، وذلك من خلال كتاباته وتصريحاته التي ينشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالسخرية على الشعب المصري.