«من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 1500 جنيه ضرائبه تصبح صفر» تعرف على قيمة ضرائب المرتبات الجديدة

قدمت وزارة المالية للجنة الخطة والموازنة جداول تفصيلية توضح مستويات الدخل بعد الضريبة في ظل التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وبالمقارنة بالقانون قبل التعديل حتى يتم التأكد من تحسن مستوى دخول العاملين بالدولة.

وكشف الجدول عن تراجع كبير فى الضرائب التى يتم احتسابها على الدخول، واوضح رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، الفترة الاخيرة أن الضريبة هنا لا يتم احتسابها على إجمالى الدخل، إنما تتم على صافى الدخل الضريبى بعد خصم التكاليف والأعباء.

ونستعرض فيما يلي ما سيتحمله المواطن شهريا من ضرائب وُفقا لدخله الشهري قبل وبعد تعديل القانون:

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 1500 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 3.75 جنيه ستصبح صفر

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 2000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 11.25 جنيه ستصبح 4.17 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 2500 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 18.75 جنيه ستصبح 16.76 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 3100 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 102.21 جنيه ستصبح 32.92 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 3500 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 135.21 جنيه ستصبح 72.92 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 4000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 176.46 جنيه ستصبح 122.92 جنيه

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 5000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 466.35 جنيه ستصبح 256 جنيها

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من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 6000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 651.35 جنيه ستصبح 427 جنيها

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 7000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 836.35 جنيه ستصبح 627 جنيها

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 8000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 1021.35 جنيه ستصبح 827 جنيها

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 9000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 1206.35 جنيه ستصبح 1027 جنيها

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 10000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 1391.35 جنيه ستصبح 1227 جنيها

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 15000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 2316.35 جنيه ستصبح 2275 جنيها

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 20000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 3572.92 جنيه ستصبح 3400 جنيها

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 30000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 5822.92 جنيه ستصبح 5650 جنيها

من يتقاضى أجرا شهريا قيمته 40000 جنيه كان يتحمل ضريبة شهرية قدرها 8072.92 جنيه ستصبح 8052 جنيها

ومن المُقرر أن تسري تلك التعديلات بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما فى حكمها بدءً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية بدءً من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفقاً لأخبار اليوم .