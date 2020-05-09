نظّمت فرق مراقبي مديرية حماية المستهلك، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، 105 محاضر ضبط خلال هذا الأسبوع، وقد شملت المخالفات بمعظمها ارتفاع أسعار السلع الغذائيّة وعدم الإعلان عن الأسعار.
كما داهمت فرق حماية المستهلك مستودعًا في عاليه، وحجزت على البضائع وأقفلته بالشمع الأحمر بمؤزارة قوى أمن الدولة، وذلك بعدما تبيّن تقليده لمواد تنظيف لماركات معروفة بمواد غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.
كانت هذه تفاصيل خبر فرق حماية المستهلك نظمت 105 محاضر ضبط هذا الأسبوع وأقفلت مستودعا في عاليه بالشمع الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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