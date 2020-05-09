فرق حماية المستهلك نظمت 105 محاضر ضبط هذا الأسبوع وأقفلت مستودعا في عاليه بالشمع الأحمر

نظّمت فرق مراقبي ​مديرية حماية المستهلك​، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​، 105 ​محاضر ضبط​ خلال هذا الأسبوع، وقد شملت المخالفات بمعظمها ارتفاع أسعار السلع الغذائيّة وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما داهمت فرق حماية المستهلك مستودعًا في ​عاليه​، وحجزت على البضائع وأقفلته بالشمع الأحمر بمؤزارة قوى ​أمن الدولة​، وذلك بعدما تبيّن تقليده لمواد تنظيف لماركات معروفة بمواد غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.