الجيش: توقيف شخص في الليلكي لقيامه باطلاق النار بوقت سابق

أعلنت ​قيادة الجيش​ أن دورية من مديرية الاستخبارات أوقفت في منطقة ​الليلكي​ – حي آل ​حجولا​ المدعو (ز.ح) بعد ​مداهمة​ منزله، لقيامه بوقت سابق ب​إطلاق النار​ في المنطقة المذكورة وسرقة دراجات نارية وتعاطي ​المخدرات​ وافتعال المشاكل.

ولفتت في بيان الى أن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص.