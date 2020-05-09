الجيش: توقيف شخص في الليلكي لقيامه باطلاق النار بوقت سابق

أعلنت قيادة الجيش أن دورية من مديرية الاستخبارات أوقفت في منطقة الليلكي – حي آل حجولا المدعو (ز.ح) بعد مداهمة منزله، لقيامه بوقت سابق بإطلاق النار في المنطقة المذكورة وسرقة دراجات نارية وتعاطي المخدرات وافتعال المشاكل.
ولفتت في بيان الى أن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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