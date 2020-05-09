"Lebanese Poultry Company": حريصون على التقيد بالقوانين النافذة والمرعية الإجراء

أكدت شركة "Lebanese Poultry Company S.A.L" حرصها على التقيد بالقوانين النافذة والمرعية الإجراء، لافتًا إلى أنها " تضع نصب أعينها إيصال المنتج الى المستهلك بالحد الأدنى من التكلفة وبأفضل جودة ممكنة خاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها بلدنا الحبيب ​لبنان​".

وفي بيان توضيحي أصدرته عطفًا على الالتباس الحاصل بتاريخ 8/5/2020 والذي على أثره تم توقيف المدير العام للشركة وصاحبها الاستاذ رالف فريحة بعد ختم غرفة مبردة لدى الشركة بالشمع الأحمر ومن ثم إطلاق سراحه بعد ساعات لثبوت عدم وقوع الشركة في أي مخالفة قانونية أو إدارية أو تنظيمية، أرجعت الشركة ما حصل مع مديرها "إلى الخطأ في استيقاء المعلومات من قبل الجهات الرسمية، وهذا الأمر مرده الى حالات الهلع الحاصلة في ​الأسواق اللبنانية​ والتي بات الصالح فيها عرضة للملاحقة بفعل تجار الفساد".

ولفتت الشركة إلى أنه "نحن نربأ بأنفسنا من الدخول في لعبة تقاذف المسؤوليات لأن همنا الاول والأخير هو المواطن اللبناني مع المحافظة على بقاء الشركة وصمودها في ظل الفوضى التسعيرية الفاحشة التي تعيشها البلاد"، مشددةً على أن "غلاء الأسعار ولا سيما المواد الأولية لأي منتج هو أمر يؤدي بطبيعته الى تصاعد سعر المنتج المبيع بالتجزئة، وان ضبط هذا الأمر لا دخل للشركة به وإنما مرده الى سياسة ​الدولة الاقتصادية​ ولا سيما لناحية ضبط سعر المواد الأولية المستوردة، ليصار الى ضبط سعر السوق، ونحن تحت سقف القانون لهذه الناحية".

كما نوّهت بأن "الشركة الموكلة ما زالت تؤمن فرص عمل لما يقارب 200 عامل لبناني، وهي حريصة على عدم مخالفة القانون وبالتالي متابعة عملها كالمعتاد دعما لصمود هذه الشركة من العمال ولإستدامة رمز السوق اللبناني بأفضل منتج وبأقل تكلفة".